Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным управления здравоохранения Атырауской области, заболевшая 13 июня была доставлена бригадой скорой помощи в провизорное отделение Жылыойской больницы с жалобами на повышение температуры, затруднение дыхания и незначительный кашель. После проведения КТ экспертизы было выявлено 50% поражения легких. В связи с тяжелым состоянием, больная была госпитализирована в бокс палату инфекционной больницы. После консультации со специалистами областной больницы, было принято решение о подключении пациентки к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на все проведенные усилия, интенсивную терапию и оказанную медицинскую помощь, 15 июня в 00:45 была констатирована биологическая смерть пациентки. Ранее женщина на учете по состоянию здоровья не состояла. Позже было зарегистрировано еще два летальных случая от коронавирусной инфекции Мужчина 1965 года рождения до поступления в провизорный госпиталь болел в течение пяти дней. После этого обратился за медицинской помощью в поликлинику. Как рассказали в управлении здравоохранения Атырауской области, общее состояние при поступлении в больницу было крайне тяжелое из-за интоксикационного синдрома и дыхательной недостаточности. Второй мужчина – 1963 года рождения из г. Кульсары. Состояние при поступлении было крайне тяжелое из-за интоксикационного синдрома, дыхательной недостаточности. Были проведены все лечебные и реанимационные мероприятия, однако состояние не улучшалось. Заключительный диагноз пациентов: КВИ, двухсторонняя полисегментарная пневмония. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.