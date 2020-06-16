Их дом в селе Дарьинское района Байтерек сгорел 15 июня. Супружеская пара осталась на улице, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аккалий Джалмузиев со своей супругой
В редакцию "МГ", 15 июня обратились жители сгоревшего дома. Сгоревший дом был двухквартирным, в одной половине жил мужчина, по чьей вине произошел пожар и который погиб.
- Я 30 лет прожил в этом доме, по ул Булдурган, 29, квартира 2. 14 июня в 23.45 загорелся наш дом. Я в этот день приехал из командировки и лег отдыхать. Супруга тоже уснула. В один момент раздался треск, прозвучали сирены, приехали пожарные. Тут же начали забегать соседи и вытаскивать нас. А когда мы вышли на улицу, крыша нашего дома уже полыхала. После того как все потушили, сотрудники ДЧС сказали, что нам нельзя оставаться дома, потому что дом в любой момент может рухнуть. Теперь мы не знаем, куда идти и как жить. Вот побыл немного у соседа, неудобно стеснять кого-то. Выбора нет, идти некуда, будем жить в машине, - отметил хозяин сгоревшего дома Аккалий Джалмурзиев.
Также мужчина сказал, что его дом сгорел из-за горе-соседа, который постоянно выпивал.
- Сосед мой был инвалидом и употреблял алкоголь, у него часто собирались любители выпить. Я ходил в сельский акимат, жаловался, потом в полицию, но все безуспешно. Я ему (соседу - прим.авт.) каждый раз говорил: "Ну если пьешь, иди в другое место, ведь натворишь дел, потом кто расхлебывать будет?" Предлагал ему оформиться в центр, где ухаживают за инвалидами, но он не соглашался. Это уже четвертый раз, когда у него был пожар. И в этот раз его спасти не удалось. Да и мы теперь остались без крыши над головой, - с горечью в голосе говорит Аккалий Джалмурзиев.
Мужчина отметил, что у него есть сын, однако он ему помочь с восстановлением дома не сможет. А сам он работает у частника и его зарплаты тоже не хватит.
60-летний Аккалий Джалмурзиев просит всех неравнодушных помочь ему.
- Да хоть чем бы помогли. Это такое несчастье остаться под старость лет без крыши над головой, - говорит он.
Аким села Дарьинское Исатай Мугалбаев отметил, что сегодня, 16 июня, они уже побывали на месте сгоревшего дома.
- Теперь мы собираем все необходимые документы для этой семьи, чтобы оказать им разовую материальную помощь. В настоящее время, местные жители от Центра занятости и социальных программ помогают разобрать остатки жилья. На самом деле, они остались без крыши над головой, мы их в беде не оставим, окажем помощь, - отметил Исатай Мугалбаев.
Все, кто желает помочь Аккалию Джалмурзиеву, может позвонить по номеру мобильного телефона 8 (771 ) 434 94 76 или перечислить деньги на номер карточки Сбербанка № 4578 3200 1446 3414.
Напомним, сигнал о том, что горит
частный двухквартирный жилой дом в селе Дарьинское района Байтерек на пульт пожарных поступил 15 июня в 00.02. В результате пожара произошло обрушение кровли. На месте было обнаружено тело владельца сгоревшей квартиры. Со слов соседей и участкового, мужчина злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Кроме того, он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности.
Фото Медета МЕДРЕСОВА