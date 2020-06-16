Флешмоб состоялся в период действующего запрета на проведение массовых мероприятий, сообщает Informburo.kz.

В Карагандинской области Казахстана аким посёлка Жайрем получил предупреждение о неполном служебном соответствии за участие в танцевальном флешмобе, сообщается на сайте аппарата акима города Каражал. В мае аким посёлка Аманказы Наукенов, председатель профсоюзного комитета АО "Жайремский гок" Муварак Карибаев, директор культурно-досугового центра Акмарал Иманбекова, также несколько работников центра провели флешмоб ко Дню работников культуры и искусства. Флешмоб проводился в нарушение действующего запрета на проведение массовых мероприятий, поэтому в отношении акима посёлка было возбуждено дисциплинарное производство. По итогам служебного расследования аким посёлка получил предупреждение о неполном служебном соответствии, говорится в сообщении. Отдел полиции города Каражал и Каражалское городское управление по контролю качества и безопасности товаров и услуг принимает меры по привлечению участников мероприятия к административной ответственности.