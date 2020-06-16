Фото предоставлено ДЧС Атырауской области Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, 16 июня этого года в 07.15 в посёлке Геолог города Атырау из реки Урал сотрудниками оперативно спасательного отряда ДЧС Атырауской области было извлечено тело утонувшего мужчины. - Три дня назад, со слов очевидцев, мужчина находился на отдыхе с друзьями и утонул купаясь в необорудованном месте, - пояснили в пресс-службе ДЧС Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.