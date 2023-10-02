Согласно документу, участок трассы Самара — Шымкент, а именно дорога Уральск — граница России станет платным с 10 октября. В качестве бесплатной альтернативы предлагают дорогу Уральск — граница России (на Бузулук).

Плата за проезд будет взиматься в течение 20 лет. Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении составит (на 2023 год, так как зависит от МРП):

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей до 2,5 тонн – 81 тенге;

для автобусов до 32 мест и грузовиков до 5,5 тонн – 162 тенге;

для автобусов более 32 мест и грузовых автомобилей до 10 тонн – 244 тенге;

для грузовиков от 10 до 15 тонн – 325 тенге;

для грузовиков более 15 тонн, включая прицепы и седельные тягачи – 406 тенге.

Для жители прилегающих к дороге посёлков предусмотрен абонемент:

месячный — от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году),

годовой — от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).

Ранее в министерстве транспорта говорили, что худшие дороги по-прежнему в ЗКО.