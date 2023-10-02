Согласно документу, участок трассы Самара — Шымкент, а именно дорога Уральск — граница России станет платным с 10 октября. В качестве бесплатной альтернативы предлагают дорогу Уральск — граница России (на Бузулук).
Плата за проезд будет взиматься в течение 20 лет. Стоимость проезда по всему маршруту в одном направлении составит (на 2023 год, так как зависит от МРП):
- для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей до 2,5 тонн – 81 тенге;
- для автобусов до 32 мест и грузовиков до 5,5 тонн – 162 тенге;
- для автобусов более 32 мест и грузовых автомобилей до 10 тонн – 244 тенге;
- для грузовиков от 10 до 15 тонн – 325 тенге;
- для грузовиков более 15 тонн, включая прицепы и седельные тягачи – 406 тенге.
Для жители прилегающих к дороге посёлков предусмотрен абонемент:
- месячный — от 1 до 5 МРП (от 3450 до 17 250 тенге в 2023 году),
- годовой — от 12 до 60 МРП (от 41 400 до 207 000 тенге).
Ранее в министерстве транспорта говорили, что худшие дороги по-прежнему в ЗКО.