Таким образом они выразили благодарность своим клиентам за доверие и выбор в пользу Exeed. Отметим, у автомобилей Exeed самые долгие сроки гарантии — 7 лет или 200 тысяч километров пробега.

Празднование началось с развлекательной программы под музыку, вручения подарков, разминки на свежем воздухе. Затем гости могли насладиться и протестировать преимущества автомобилей, прогуляться на свежем воздухе, прокатиться на лошадях конюшни «Саят», а после пройти на праздничный фуршет.

Во время празднования в непринуждённой обстановке гостям рассказали о самой ожидаемой новинке этого года — автомобиле Exeed RX. Кстати, уже открыт предзаказ на новую модель. Её разработал Стив Юм и авто завоевало Международную премию в области дизайна (IDA), став первым премиальным автомобилем, удостоенным этой чести.

Первую сотню покупателей, заказавших Exeed RX, ждут скидки и розыгрыши:

специальная цена 23 990 000 (вместо стандартной цены 24 990 000);

расширенная гарантия — 10 лет или 300 000 километров пробега;

10 первых ТО бесплатно;

участие в розыгрыше часов Rolex стоимостью 20 тысяч долларов.

И это не всё! Также вы сможете приобрести RX или любой автомобиль линейки Exeed в Трейд-Ин, заменив старый автомобиль на новый.

— При продаже автомобиля каждый сталкивался с определёнными трудностями: подготовка авто, поиск клиента, трата личного времени, показ, бесконечные телефонные звонки и переговоры. Мы будем заниматься всем этим сами. У нас есть выкуп старого и покупка нового авто с выгодой до 3,5 миллиона тенге. Также реализуем автомобили других марок с пробегом, — рассказал руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом Orbis Auto Ерлан Бекесов.

Exeed всего второй год на рынке Казахстана, но уже завоевал высокую популярность среди автолюбителей. В этом сыграл большую роль привлекательный дизайн — автомобили действительно выглядят современно и очень красиво.

Применены самые современные технические решения, материалы, компоненты и агрегаты, из которых собраны автомобили. Агрегаты (двигатель, трансмиссия, приводы и другое) разработаны в соавторстве с ведущими мировыми инжиниринговыми компаниями, такими как AVL, которая активно участвует в разработке двигателей для известных марок Porsche и Ferrari. Коробку передач создавала немецкая компания Getrag. Осветительные приборы и вся оптика в любой модели EXEED только светодиодная от немецкой Hella. Кресла в автомобилях – от известной американской компании Lear. Электронные системы и помощники создавались германской компанией Bosch.

Также компания может похвалиться безупречным сервисом обслуживания клиентов.

Покупателей порадуют акции и на другие марки автомобилей Exeed:

четыре ТО в подарок при покупке автомобилей LX и TXL;

при покупке модели Exeed VX вы получаете подарок планшет iPadAir;

возможно кредитование сроком до семи лет через банки второго уровня: Банк Центр Кредит, Евразийский банк, Береке банк.

рассрочка на один-два года.

Мы находимся по адресу: Уральск, улица Шолохова, 3Б (напротив рынка «Алтын Алма»).

Телефон: +7 778 025 41 30.

Instagram: @exeed­­-­­­uralsk.