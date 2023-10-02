В комитете по охране прав детей заявили, что инцидент в международной школе Алматы находится на контроле. Видеообращение матери ребёнка опубликовали в сети в минувшие выходные. 12 сентября она заметила на сыне-первокласснике признаки сексуального насилия. В пресс-службе департамента полиции Алматы тогда сообщили, что ведут расследование по статье 121 УК РК «Насильственные действия сексуального характера». Второго октября комитет по охране прав детей прокомментировал ситуацию.
— По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле комитета и правоохранительных органов. Председатель комитета по охране прав детей на связи с матерью пострадавшего ребёнка, а также с руководством международной школы. Семье предложена помощь, — говорится в сообщении.
Они отметили важность сохранения конфиденциальности данных пострадавшего ребёнка.