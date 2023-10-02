Главным «Трансформатором года» названа компания Kaspi.kz — за популяризацию и интеграцию государственных и других цифровых сервисов в повседневную жизнь казахстанцев.

«Сегодня Казахстан является одной из самых развитых стран мира в предоставлении государственных услуг онлайн, что является важным источником гордости для каждого казахстанца, — прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. — Спасибо всем государственным органам, которые стремятся сделать госуслуги ещё более доступными для всех казахстанцев. Мы благодарим за доверие и совместную работу Министерство цифрового развития, АО «Национальные информационные технологии», НАО «Правительство для граждан», Министерство финансов, Комитет государственных доходов, Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство труда и социальной защиты населения, Министерство юстиции, Комитет по правовой статистике Генеральной прокуратуры, Комитет административной полиции МВД и другие учреждения, задействованные в создании современных цифровых сервисов для граждан. А казахстанцы получают государственные услуги легко и быстро прямо в своём смартфоне. Спасибо каждому нашему любимому клиенту, что вы с нами. Спасибо жюри форума за высокую оценку нашей работы!»

Лучшие компании страны ежегодно определяет экспертный совет Kazakhstan Growth Forum. В этом году в него вошли такие авторитетные эксперты, как Ораз Жандосов, Сакен Жумашев (KPMG), Елена Бахмутова (АФК), Ельдар Абдразаков (Kazakhstan Growth Forum), Екатерина Бенджамин (IFC), Ерлан Досымбеков (EY), Ержан Досымбеков (Grant Thornton), Андрей Беклемишев (IDC), Дулатбек Икбаев (McKinsey & Company), Дана Инкарбекова (PwC), Дина Урастаева (Qazaq Independent Directors).