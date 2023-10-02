Информацию о поборах в своём Telegram-канале опубликовала журналист Ботагоз Омарова. Со ссылкой на майора МЧС Зуялхана Гасанова, утверждалось, что якобы со спасателей Туркестанской области собирали по 20 и 50 тысяч тенге в зависимости от звания. В пресс-службе МЧС Казахстана заявили, что информация не соответствует действительности и «является очередной провокацией с использованием СМИ».
— Тем не менее, по каждому факту, озвученному в заявлении, будет проведено служебное расследование совместно с агентством по противодействию коррупции. Для всех сотрудников нашего министерства работает прямой телефонный номер министра по ЧС Сырыма Шарипханова, куда вы можете обратиться с проблемными вопросами. Конфиденциальность обращения будет сохранена, — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что Гасанов привлекался к ответственности за клевету. И уже не является сотрудником органов гражданской защиты — в мае его уволили «по отрицательным мотивам». Стоит отметить, что за два месяца до увольнения он публично говорил, что спасателей принуждают подписываться на журнал. В МЧС тогда ответили, что доводы Гасанова относительно безосновательны.