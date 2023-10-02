Концертные площадки в Астане и Алматы, где должны были пройти выступления Максима Галкина, объявили об отмене всех мероприятий.
Концертный зал «Казахстан» в столице об отключении питьевой воды из-за технических работ. Поэтому все мероприятия с четвёртого по 10 октября отменили. Администрация предусмотрительно отключила все комментарии в социальных сетях.
Дворец Республики в Алматы работу с первого октября «в связи с аварийным состоянием механики сцены». На ремонт, заявляют они, уйдёт две недели. Комментарии под публикацией не отключили и 54 пользователя выразили своё недовольство, предположив политический мотив.
Сам Максим Галкин предложил свою помощь концертным залам с ремонтом.
— В связи с этим несколько мыслей: не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить канализацию и на эти даты? — иронизирует артист.
Изданию BES.media организаторы рассказали, продано 97% билетов. Более 30% зрителей летят в Астану из других городов и даже стран.
— Данное заявление в соцсетях, сделанное за неделю до концерта, без уведомления организатора и согласования отмены либо переноса с ним, будет расцениваться как намеренная попытка срыва концерта, — заявляют они.
Ещё в конце августа комик , что в Казахстане «на государственном уровне всячески препятствуют» проведению его концертов в Астане и Алматы. После активных вопросов СМИ анонсы всё таки появились и началась продажа билетов.
Стоит отметить, что о текущей отмене концертов в Казахстане пишут независимые издания соседних стран.
Напомним, Максим Галкин переехал со своей семьёй в Израиль после начала войны в Украине. Он активно критиковал Кремль, после чего получил статус «иностранного агента».
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!