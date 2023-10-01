По данным "Казгидромета", второго октября ночью на севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки. Температура воздуха опустится до одного градуса.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Атырау прогнозируют переменную облачность. Днём будет +24..+26 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актобе ожидается погода без осадков. Днём ожидается до +19..+21 градусов. Ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау — солнечно. Днём столбики термометра покажут +25..+27 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Порывы ветра достигнут 12 метров в секунду.
- В Алматы ожидается погода без осадков. В дневное время температура воздуха составит +21..+23 градусов, ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.