— Ранее кандидаты в водители должны были лично обращаться в спецЦОН для оформления заявки и оплаты госпошлины перед сдачей экзамена. Теперь они могут пройти этот шаг онлайн, не выходя из дома. Оформить заявление через видеозвонок и забронировать очередь клиент может приехав в спецЦОН к назначенному времени для сдачи экзамена. В будущем запланировали запуск функции подачи заявок через портал электронного правительства и информационные системы банков второго уровня, — отметил председатель правления Госкорпорации Суйениш Абдильдин.

Кто впервые получает водительские права, может подать заявку на сдачу экзамена в специализированном центре обслуживания населения и забронировать очередь через приложение «ЦОН». Чтобы подать заявление, пользователю необходимо в мобильном приложении «ЦОН» выбрать «Услуга по видео». Ему предложат оплатить государственную пошлину за получение водительских прав либо предоставить ранее оплаченный чек. После оплаты необходимо предоставить сканированную версию медицинской справки формы № 073/у, свидетельство об окончании автошколы, соответствующие требованиям фото услугополучателя и его подпись. Прикрепить запрашиваемые документы можно в диалоговом окне при общении с видеоконсультантом. После успешной подачи заявления пользователю предложат забронировать очередь в спецЦОН, выбрать день и время сдачи экзамена.Воспользоваться сервисом можно также через приложение eGov mobile.