Более двух тысяч штрафов взыскали с жителей ЗКО за 5 дней

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что в регионе провели оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», которое длилось пять дней. За этот период с жителей взыскали 2 087 штрафов на 31,7 млн тенге.В департаменте напомнили, проверить наличие штрафов можно на порталах:Оплатить штраф можно через банки второго уровня, филиалы «Казпочты», в мобильном приложении онлайн-банкинга. При этом необходимо указывать номер протокола, по которому производится оплата.