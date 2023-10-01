25-летних жителей Актобе задержали 26 сентября по подозрению в вымогательстве, сообщает Polisia.kz. По версии следствия, они отобрали у двух горожан около двух миллионов тенге и вымогали крупную сумму денег. Двоих 22-летних потерпевших удерживали в съёмной квартире и угрожали им физической расправой. Начато досудебное расследование по части 2 статьи 191 УК РК «Грабёж». Подозреваемым грозит до семи лет заключения.