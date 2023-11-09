Дороги перекроют во время забега в Алматы 12 ноября

12 ноября в Алматы пройдёт городской забег City Run 2023. На время его проведения частично перекроют движение на дорогах.

Старт и финиш будут на площади Астана по улице Толе би. Маршрут пройдёт по Наурызбай батыра, Шевченко, Богенбай батыра и Панфилова.

Организаторы опубликовали график перекрытия улиц.