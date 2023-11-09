12 ноября в Алматы пройдёт городской забег City Run 2023. На время его проведения частично перекроют движение на дорогах.
Старт и финиш будут на площади Астана по улице Толе би. Маршрут пройдёт по Наурызбай батыра, Шевченко, Богенбай батыра и Панфилова.
Организаторы опубликовали график перекрытия улиц.
- Движение на улице Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова перекроют с 4:00 до 11:00. Альтернативный проезд в восточном направлении по улице Гоголя, в западном направлении по проспекту Абая.
- Движение на улице Толе би от улицы Наурызбай батыра до проспекта Абылай хана перекроют с 7:45 до 9:40. Альтернативный проезд в восточном направлении по улице Гоголя, в западном направлении по проспекту Абая.
- Движение по улице Наурызбай батыра от улицы Толе би до улицы Шевченко закроют с 8:00 до 9:30. Альтернативный проезд по проспекту Сейфуллина.
- Движение по улице Шевченко от улицы Наурызбай батыра до улицы Панфилова будет закрыто с 8:05 до 9:20. Альтернативный проезд по проспекту Абая.
- Движение по улице Панфилова от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра будет закрыто с 8:15 до 9:45. Альтернативный проезд по проспекту Назарбаева.
- Движение по улице Богенбай батыра от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана будет закрыто с 8:15 до 9:45. Альтернативный проезд в восточном направлении по улице Гоголя, в западном направлении по проспекту Абая.
- Движение по проспекту Абылай хана от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра закроют с 8:15 до 9:45. Альтернативный проезд по проспекту Назарбаева и проспекту Сейфуллина.