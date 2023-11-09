Куда алматинцы могут жаловаться на некачественную уборку улиц

В Алматы запустили новый WhatsАpp-канал для обращений по качеству уборки в городе, сообщили в акимате мегаполиса.

На номер +7 (706) 689-88-98 жители могут присылать предложения либо жалобу по качеству уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования. Сообщения рассматривают в рабочие дни с 9 до 18 часов.

При обращении необходимо указать свои данные, суть обращения, время, дату и точный адрес предмета сообщения. При наличии желательно прикрепить фото.

— Обращения, составленные не по шаблону, входящие звонки, а также голосовые сообщения регистрироваться не будут. Сообщения по внутридворовым территориям не принимаются (за них отвечает ОСИ, ПТ или КСК — прим. автора), — подчеркнули в ведомстве.

Санитарную очистку ведут 10 подрядных организаций. Зимой привлекут дорожных рабочих.