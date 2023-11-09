Агентство по финансовому мониторингу завело уголовные дела в отношении руководителей подразделений финансовой пирамиды под видом компании Eolus. Расследование проходит в 10 регионах страны, сообщили в пресс-службе АФМ.

Жертвами стали жители трёх мегаполисов и Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской областей.

— Организаторы вовлекли в преступную деятельность гражданку, которая зарегистрировала ТОО ENERGY EOLUS QAZAQSTAN с целью создания видимости существования Eolus в стране. При инвестировании средств вкладчики получали от 2,5 до 3,5% процентов ежедневно с накоплением необходимой суммы для вывода денег. При вовлечении нового пользователя выплачивалось разовое денежное вознаграждение в размере 10% от суммы вложения, а также 4% от ежедневного дохода нового пользователя в течение года. Таким образом, сумма вознаграждения могла составлять до 3 000% годовых, — объяснили в АФМ.

Представитель в Казахстане принимала деньги на свой счёт в банке, переводила на криптобиржу, а потом на свой счёт на платформе energyeolus.top.

Заявления подали 1 773 потерпевших, общая сумма ущерба составила 259 миллионов тенге.