С 4 апреля Казахстан закрывает автомобильные пункты пропуска на границе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Водители большегрузов жалуются на километровые очереди на госгранице в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Временно будут закрыты три пункта автомобильного пропуска на границе с Китаем - пункт пропуска Кольжат в Алматинской области, Бахты и Майкапчагай в ВКО. Кроме этого, временно будут закрыты следующие пункты пропуска через границу с Россией: Кондыбай - Костанайская область Акбалшык - Костанайская область Кызыл Жар - СКО Найза - Павлодарская область Жезкент - ВКО Байтанат - ВКО Коянбай - ВКО Орда - ЗКО Шаган - ЗКО Карашатау - Актюбинская область Пункты пропуска через границу с Кыргызстаном: Аухатты - Жамбылская область Кордай - Жамбылская область Сыпатай батыр - Жамбылская область Сартобе - Жамбылская область Кеген - Алматинская область Пункты пропуска через границу с Узбекистаном: Целинный- Туркестанская область Сырдарья - Туркестанская область Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  