По данным РГП "Казгидромет", 2 апреля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 10 градусов тепла, ночью 2 градуса ниже нуля. В Атырау малооблачно, днем +14, ночью +5. Переменная облачность и 16 градусов тепла днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров покажут +3. В Актау переменная облачность, днем +12, ночью +8.