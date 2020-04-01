Теперь нарушители карантинного режима будут привлекаться к ответственности, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал заместитель акима города Бакытжан Нарымбетов, в Уральске создан городской оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме. Только 31 марта на рассмотрение штаба поступило 190 заявлений от предпринимателей с просьбой разрешить им работать во время карантина.
– 71 предприятию штаб разрешил функционировать во время карантина, 119 получили отказ. Сегодня, 1 апреля, поступило 220 заявлений, их мы также будем рассматривать. Много вопросов к нам поступает по поводу грузоперевозок. Хочется отметить, что предприятия, которые занимаются перевозками груза, могут без препятствий передвигаться и пересекать блокпосты. Никаких ограничений по грузоперевозкам нет. Транзитные перевозки любых путей сообщений осуществляются без остановок на территории города Уральск и ЗКО. При акимате работает call-центр 50-02-55, позвонив по которому, горожане смогут задать интересующие вопросы, - заявил Бакытжан Нарымбетов.
Стоит отметить, что на въездах и выездах и областного центра установлены девять блокпостов, на которых дежурят более 80 сотрудников полиции, а также сотрудники СЭС, представители городского акимата и волонтеры.
– В течение двух дней мы проводили разъяснительные работы
, но с завтрашнего дня, то есть со 2 апреля, ужесточается карантинный режим. Горожанам давали разъяснения сотрудники полиции, СЭС и акимата, и эти работы сегодня завершаются. Со 2 апреля на блокпостах будет осуществляться жесткий контроль. Мы предупреждаем граждан об ответственности. На решение ваших бытовых и личных вопросов государственные органы дали вам два дня, за это время вы могли получить все необходимые справки для выезда и въезда в город. С завтрашнего дня у нас работает полноценный карантинный режим. В связи с этим мы не просим, а требуем от вас оставаться дома. Для контроля будут проводиться рейды. Вы должны соблюдать закон и следовать требованиям ЧП. Нарушители будут привлекаться к ответственности по статье 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения", - отметил замакима города.
Стоит отметить, что по вопросам социальных выплат в режиме ЧП (получение 42500 тенге - прим. автора) горожане могут обратиться по номерам 30-35-68, 93-35-74.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 1 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 369, вылечились 24 человека, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
