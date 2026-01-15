Причины произошедшего устанавливаются.

На территории металлургического завода в Череповце обнаружены тела двух граждан Республики Казахстан. Об этом сообщили в российской компании «Северсталь».

— 14 января, на территории промплощадки ЧерМК обнаружены двое сотрудников подрядных организаций, граждан Казахстана, без признаков жизни. В настоящее время расследуются причины смерти, на месте работают специальные службы. Мы приносим глубокие соболезнования родным сотрудников, — говорится в сообщении.

Согласно данным следственного комитета РФ по Вологодской области, на месте работают сотрудники следственного отдела Череповца, причины произошедшего устанавливаются.

«Северсталь» — советская и российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом в Вологодской области.