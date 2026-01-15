Красивые ногти — это не только аккуратный маникюр и модный цвет лака. В первую очередь они отражают общее состояние здоровья.

Ломкость, расслоение, изменение цвета или формы могут быть первыми сигналами, что организму чего-то не хватает. Вместе со специалистами разбираемся, как сохранить ногти крепкими и ухоженными.

Как выглядят здоровые ногти

Здоровые ногти имеют ровную поверхность, нежно-розовый цвет, гладкую структуру и умеренную плотность. Они не слоятся, не крошатся и растут равномерно.

Если же ногти стали тусклыми, желтоватыми, с бороздками или часто ломаются — стоит обратить внимание не только на уход, но и на образ жизни.

Советы специалистов

1. Питание — основа крепких ногтей

По словам врачей-дерматологов, состояние ногтей напрямую зависит от рациона. Для их здоровья особенно важны:

белок (яйца, рыба, мясо, бобовые);

железо (печень, гречка, шпинат);

цинк (орехи, семечки, морепродукты);

витамины группы B и биотин.

Недостаток этих элементов часто приводит к ломкости и замедленному росту ногтей.

2. Вода важнее, чем кажется

Обезвоживание влияет не только на кожу, но и на ногти. Косметологи советуют пить не менее 1,5–2 литров воды в день — это помогает сохранить их эластичность и предотвращает расслаивание.

3. Перерывы от гель-лака обязательны

Мастера маникюра предупреждают: постоянное ношение гель-лака без «отдыха» истончает ногтевую пластину. Делайте перерыв хотя бы раз в 2–3 месяца и используйте в этот период укрепляющие средства.

4. Домашний уход — не роскошь

Регулярное использование масел для кутикулы, кремов для рук и ванночек с морской солью заметно улучшает состояние ногтей. Даже 5 минут ухода в день дают результат уже через несколько недель.

5. Не игнорируйте тревожные сигналы

Врачи отмечают: резкое изменение цвета, формы или структуры ногтей может быть признаком гормональных нарушений, анемии или заболеваний внутренних органов. Если проблема не решается уходом — лучше обратиться к специалисту.

Красота начинается со здоровья

Ногти — это часть общей картины здоровья, а не просто элемент внешности. Сбалансированное питание, бережный уход и внимание к сигналам организма помогут сохранить их красивыми без лишних затрат и процедур.

Иногда, чтобы ногти выглядели идеально, достаточно вовремя о себе позаботиться