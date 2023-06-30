Двухлетняя Шахназ Багдан уже перенесла операцию на сердце и получила инвалидность. У девочки порок сердца, аортальный стеноз (сердечная патология, которая затрудняет отток крови из левого желудочка — прим. автора). Первую операцию Шахназ сделали в Астане, когда ей было 11 месяцев. Сейчас ребёнку необходима повторная операция, стоимость которой составляет 10 миллионов тенге.

— Клиника MEDIPOL в Турции согласна нас принять и сделать операцию, только собрать такую сумму мы не можем. У нас многодетная семья, Шахназ — пятый ребёнок. Будет ли биться сердце моей дочери, зависит от операции, которую мы не в силах оплатить. На сегодня мы собрали 2 388 500 тенге, а операция стоит 10 миллионов. Мы переживаем, что не успеем собрать сумму, выезд планируется третьего июля. К сожалению, время неумолимо к моему ребёнку, — говорит мама девочки.

Живёт многодетная семья в съёмной квартире в посёлке Достык. Отец работает на рынке продавцом, а мама воспитывает шестерых детей. Семья просит неравнодушных людей помочь им.

Желающие могут перечислить деньги на номер карты в Kaspi банке: 4400 4302 6004 7169. Счёт привязан к номеру 8 705 335 22 86 Хайруллин Сабыржан ( папа Шахназ).