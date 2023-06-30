В «Алматы су» предупредили о временном отключении воды в Алмалинском и Бостандыкском районах. Четвёртого июля с 9:00 до 20 :00 подача холодной воды будет прекращена в дома и здания в квадратах улиц:
  • Байтурсынова — Тимирязева — Желтоксан — Абая;
  • Абая — Гоголя — Абылайхана — Наурызбай батыра;
  • Абая — Курмангазы — Наурызбай батыра — Муратбаева;
  • Гоголя — Жибек жолы — Сейфуллина — Чайковского.
Ранее жителей предупреждали об отключении горячей воды.