— Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей, — отметил глава государства.

Об этом Касым-Жомарт Токаев сказал на заседании коллегии МВД. По его словам, люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть.Он получил МВД привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности.