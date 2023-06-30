Попытки вербовки казахстанцев на войну выявили прокуроры
В прокуратуре Костанайской области сообщили, что в последнее время в социальных сетях размещаются материалы, сопровождающиеся призывами к участию граждан Казахстана «в конфликте» между Россией и Украиной.
— Некоторые пользователи, публично комментируя происходящие события, размещают в них сепаратистские призывы касательно целостности территории нашей страны. Более того, на территории нашей области зафиксированы попытки рекрутинга местного населения на территорию России для участия в вооруженном конфликте на Украине, — говорится в сообщении.
В надзорном органе напомнили, что эти действия запрещены Конституцией РК и общепризнанными международно-правовыми документами. Казахстанцев призывают не поддаваться на подобные провокационные высказывания и призывы.
— Умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в военных действиях на территории иностранного государства, разжигание национальной розни, публичные призывы к нарушению целостности Казахстана влекут лишение свободы до 10 лет, — предупредили прокуроры.