Об этом сообщил министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали. На своей странице в Facebook он написал, что второе февраля будет Национальным днём печати.

— Первый номер газеты вышел 110 лет назад, второго февраля. Над выпуском газеты трудились такие интеллектуалы нации, как Ахмет Байтурсынулы, Алихан Бокейханов, Миржакип Дулатулы. Газета, созданная казахской интеллигенцией партии «Алаш», стала источником национального возрождения, направила умы и сознание нашего народа в отдельное русло, — написал глава ведомства.

Ранее в Казахстане первое октября утвердили Днём радио.