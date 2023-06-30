Смертельное ДТП произошло 30 июня в Жаркенте, сообщает Polisia.kz. 37-летний водитель Toyota Camry въехал в большегруз Volvo, который был припаркован на обочине. При столкновении обе машины загорелись, так как удар пришёлся на топливный бак. Водитель легковушки погиб на месте. Полиция начала расследование.