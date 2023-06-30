Virgin Galactic завершила первый коммерческий полёт к границам космоса, передаёт RBC. Корабль поднялся примерно на 80 километров над пустыней Нью-Мексико, пассажиры испытали несколько минут невесомости. В США такая высота определяется как граница космоса. На борту было шесть человек: инженер Национального исследовательского совета Италии Панталеоне Карлуччи и представители Военно-воздушных сил Италии Уолтер Вилладэй и Анджело Ландольфи, инструктор Virgin Galactic Колин Беннетт, а также пилоты — бывший служащий ВВС США Майкл Мазуччи и итальянец Никола Печиле. Полет продлился полтора часа Следующая миссия — Galactic 02 — намечена на август 2023 года. Компания начала продажу билетов на будущие полёты — они стоят 450 тысяч долларов.