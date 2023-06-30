В министерстве информации и общественного развития РК сообщили, что в языковых настройках Telegram официально добавлен казахский язык. Его можно использовать в системах iOS и Android, а также в веб-версии приложения. Для того, чтобы поменять язык, нужно перейти в настройки, выбрать «Язык» и кликнуть на Kazakh.