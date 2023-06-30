C первого июля приём заявок на легализацию авто будет приостановлен. Люди ночевали в машинах, переживая, что не успеют подать заявление.

Фото Медета Медресова

Чтобы получить заветные белые номера, необходимо пройти ряд проверок. Поэтому образовалась очередь на пункт сверки агрегатов.

Фото Медета Медресова

— Я месяц сюда хожу, это уже пятая проверка. У меня все документы собраны, таможню прошёл. Но когда я подаю заявку, её отклоняют. Почему идёт отказ, никто не знает. Какая здесь система? Я снова занял очередь. С половины пятого утра стою, очередь быстро движется, я успею пройти, — говорит автовладелец.

Есть и те, кто прошёл легализацию без проблем, всего за сутки. По словам одного из автовладельцев, его машину легализовали за пять часов, остальное время он провёл в очереди.

Фото Медета Медресова

В СпеЦОНе открывали десять дополнительных окон для легализации. Больше всего в ЗКО легализуют автомобили из России.