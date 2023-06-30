— Оба обвинялись в хищении бюджетных средств в сумме 162 миллионов тенге путём излишнего перечисления заработной платы себе и работникам организации, а также необоснованного перечисления бюджетных средств за фактически невыполненные работы поставщикам, — говорится в сообщении.

В антикоррупционной службе сообщили, что оглашён приговор в отношении должностных лиц государственного предприятия «Теректі-таза су».Директора предприятия приговорили к 7.5 годам заключения, главного бухгалтера — к семи годам лишения свободы. Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе. Приговор суда не вступил в законную силу.