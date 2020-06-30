Фронт-офис AQJAIYQ INVEST «Правительство для бизнеса» был запущен акиматом Западно-Казахстанской области. Стоит отметить, что это единый центр обслуживания инвесторов и предпринимателей, который работает по принципу «одного окна». Фронт-офис расположен в здании SmartUralsk. Только на первом этаже работают семь консультантов, которые предоставляют шесть видов сервисных услуг. На открытии фронт-офиса, 29 июня, начальник отдела нефинансовой поддержки предпринимательства Палаты предпринимателей ЗКО Сауле Жубаева рассказала, что именно тут теперь предпринимателям и инвесторам будут помогать в составлении бизнес-плана. - Также тут можно записаться на обучение основам предпринимательства, проконсультироваться по участию в госзакупках, а также в закупках других национальных и сервисных компаний. Здесь находятся консультанты по продвижению отечественной продукции, предоставляются бухгалтерские услуги, по сдаче статистической и налоговой отчетности, по ведению документооборота, - пояснила Сауле Жубаева. На третьем этаже предприниматели и инвесторы смогут получить консультации и всестороннюю поддержку сотрудников госорганов, институтов развития и финансовых организаций. - Новый фронт-офис открылся под брендом AQJAIYQ INVEST. Это предполагает концентрацию всех госуслуг в одном месте по принципу «одного окна». Здесь представлены абсолютно все госорганы плюс институты развития, такие как Аграрная кредитная корпорация, Фонд поддержки сельского хозяйства и услуги НПП «Атамекен». Субъектам малого, среднего и крупного бизнеса и инвесторам не нужно ходить по различным инстанциям, коммунальным службам. Все услуги можно получить здесь. Это делается в рамках поручения президента, чтобы упростить и облегчить жизнь нашим предпринимателям. В будущем планируем запустить веб-сайт, где любой инвестор сможет получить инвестиционные предложения по полезным ископаемым, земельным участкам, придорожному сервису и тд. Чем проще условия, тем лучше развитие, - отметил председатель правления АО СПК "AQJAYIQ" Надир Курумбаев. Также на открытии фронт-офиса заместитель акима ЗКО Мухтар Макеев пояснил, что основной вопрос, который на сегодня волнует предпринимателей и инвесторов — земельный. Для решения проблемы в ЗКО создан геопортал. - Основная цель - выявить неиспользуемые земельные участки, коммерческие участки, используемые не по назначению. Определить земли, по которым истекают сроки и все свободные участки. На 90 % работа завершена. Сегодня идет основная работа по интеграции со всеми базами данных. Предприниматели смогут зайти на этот геопортал и уже принимать решения. В онлайн режиме они будут видеть, где расположены школы, больницы, где поток людей и т.д. Вся область оцифрована. В сентябре планируем запуск портала, - отметил первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.