По словам министра, различные провокационные сообщения в мессенджереах привели к тому, что в аптеках страны образовался дефицит лекарственных средств. – Население начало про запас скупать жаропонижающие средства. Мы пересмотрели правила поставки и закупа лекарственных средств. Отечественные производители поставили крупные партии жаропонижающих препаратов. Уже завезены 70 тысяч упаковок Ингавирина и 49 тысяч упаковок ТераФлю. До конца недели они будут поставлены на оптовые склады. Но эти препараты не применяются для лечения COVID-19. Во-вторых, в стране наблюдаются большие очереди на КТ легких. Сегодня по стране функционируют 135 томогрофов. Пневмония также может быть диагностирована на цифровых рентген аппаратах. Этот способ является более доступным и недорогим, - рассказал Алексей Цой. Кроме этого, министр подчеркнул, что актуальным вопросом для населения является тестирование на коронавирусную инфекцию. – Сегодня на рынке несколько диагностических тестов, в том числе от отечественных производителей. Правительство выделило 1 млрд тенге на закуп 1,2 млн тестов. Запас этот будет постоянно поддерживаться. В стране работают 46 диагностических лабораторий. До конца августа планируем закупить еще 20 ПЦР-анализаторов. Бригады скорой помощи будут проводить ПЦР-тесты непосредственно на вызовах. Вместе с тем от граждан поступают жалобы на длительность обслуживания или отказа вызовов скорой помощи. Количество вызовов по стране увеличилось в 1,8 раза. Остро стоят проблемы нехватки бригад и машин скорой помощи. Мы заключили договор на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Кроме этого, рассматривается опыт зарубежных стран по вводу "корона-такси" с привлечением сил автопарков немедицинских организаций. Эти предложения отданы на рассмотрение межведомственной комиссии и надеюсь будут поддержаны, - заявил Алексей Цой. Вместе с тем Алексей Цой рассказал, что в данный момент разработан алгоритм для лечения пациентов на дому, специальные мобильные бригады будут выезжать к пациентам. – В сложившихся условиях наиболее верным решением мы видим максимально безопасное для пациента оказание медицинской помощи на дому. Амбулаторно-поликлиническая помощь переводится на формат дистанционной работы, на уровне участков планируется создать порядка трех тысяч мобильных бригад. Они будут обеспечивать выезд медицинских работников к пациентам на дом, забор тестов на коронавирусную инфекцию, консультировать пациентов и назначать лечение, оформлять листы временной нетрудоспособности, а также удаленно проводить мониторинг состояния больных. Пациенты чаще нуждаются в стационарном лечении и искусственной поддержке дыхания. В стране в 348 медицинских организациях развернуты более 26 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. До конца августа планируем по стране открыть 10 тысяч коек в стационарах, в которых есть палаты с ИВЛ и реанимации. Общее количество аппаратов ИВЛ по стране составляет 3294, за последний месяц закуплено 978 аппаратов, дополнительно еще закупим около тысячи аппаратов, - рассказал министр. Еще одной острой проблемой для населения, по словам министра, является вопрос захоронения усопших. Выяснилось, что внесены изменения в порядок. – Захоронения разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. Все мы хорошо знаем пять золотых правил о необходимости носить маски, перчатки, чаще мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать посещения мест массового скопления людей, не здороваться, не обниматься при встречах. Но на практике люди не всегда и не везде соблюдают эти правила. Строгое соблюдение этих мер поможет сохранить жизнь и здоровье ваших близких, - заключил Алексей Цой.