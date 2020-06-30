Водитель иномарки, так же как и полицейский, на скорости пересек двойную сплошную линию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пятый день ищут водителя Тойоты, который мчался по "встречке" за патрульным авто в Уральске Фото предоставлено очевидцами 26 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ним мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД. В тот же день в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что сотрудник, который был за рулем автомобиля, будет наказан, его привлекут к административной ответственности за пересечение двойной сплошной, а вот личность водителя "Тойоты" устанавливается. Сегодня, 30 июня, в пресс-службе департамента полиции ЗКО отметили, что личность водителя иномарки до сих пор устанавливают. Между тем в социальной сети Instagram под новостью о грубом нарушении ПДД сотрудником полиции, комментаторы предположили, что стражи порядка таким образом пытались скрыться от сотрудников антикоррупционной службы ЗКО после того, как получили взятку. - От антикорр убегали, дураку ясно же, они только их боятся, - пишет пользователь baktygalikhasanov. Корреспондент "МГ" обратились за  комментарием к заместителю руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулету Самету, который, впрочем, ответил, что не может ни подтвердить данный факт, ни опровергнуть. Кроме того, редакция "МГ" пыталась связаться с главным офисом антикоррупционной службы в Нур-Султане по номерам, которые указаны на официальном сайте антикоррупционной службы РК, однако дозвониться не удалось. Ранее, 17 июня, в социальной сети было опубликовано фото, на котором запечатлено служебное авто местной полицейской службы с перевернутыми государственными номерами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.