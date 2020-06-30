Надия Ахметова была освобождена от занимаемой должности 29 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Директор инфекционной больницы ЗКО написала заявление об увольнении после конфликта с главой облздрава Фото из архива "МГ" Около двух недель назад стало известно, что директор областной инфекционной больницы Надия Ахметова написала заявление об увольнении после конфликта с главой облздрава.  Тогда главврач заявила, что причиной конфликта стало то, что она попросила помощи и потребовала открывать больницы с большими профилями, с соответствующим оборудованием, так как тяжелых больных стало очень много. Тогда глава управления здравоохранения ЗКО Болатбек Каюпов сообщил, что никакого конфликта между ними не было и Надия Ахметова написала заявление об увольнении по собственному желанию. Позже сотрудники областной инфекционной больницы выступили в защиту своего руководителя и попросили Болатбека Каюпова вернуть Надию Ахметову на прежнюю должность. Официальное письмо с просьбой подписали 18 работников больницы. На этот раз глава управления здравоохранения заявил, что Надия Ахметова официально находится на больничном. – Пусть она сначала выйдет, и тогда мы будем разговаривать, - отметил тогда Болатбек Каюпов. Однако 29 июня стало известно, что директор инфекционной больницы все же была уволена. – Сегодня я вышла на работу после больничного, мне позвонил руководитель отдела кадров и сказал, что я уволена. Хотя 24 июня я направила официальное письмо в облздрав с просьбой оставить без рассмотрения мое предыдущее заявление об увольнении, - отметила Надия Ахметова в телефонном разговоре с корреспондентом "МГ". В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что директор ГКП на ПХВ "Областная инфекционная больница" Надия Ахметова 16 июня обратилась с письменным заявлением на имя руководителя управления здравоохрнения с просьбой об увольнении с должности по собственному желанию. – В соответствии с трудовым кодексом РК, работник при расторжении трудового договора по своей инициативе должен уведомить об этом работодателя за 1 месяц. За этот период Ахметова не обращалась с заявлением об отзыве своего заявления. В период с 15 июня по 28 июня она находилась на больничном по листу временной нетрудоспособности. 29 июня после выхода на работу был издан приказ о расторжении трудового договора с Надией Ахметовой по ее инициативе, - сообщили в ведомстве. Теперь Надия Ахметова намерена обратиться в суд. Новый открытый стационар для пациентов с СOVID-19 в Уральске уже заполнен наполовину   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  