Иллюстративное фото из архива "МГ" По распоряжению акима города Уральска Абатом Шыныбековым на должность советника акима назначена Ботагоз Тустикбай. Ботагоз Тустикбай родилась в 1982 году. Образование - высшее, в 2006 году окончила Казахскую головную архитектурно-строительную академию по специальности «архитектор». Трудовую деятельность начала архитектором в ТОО «ПС Акцент» в Алматы. В разные годы занимала различные должности. С 2008 по 2011 годы работала ассистентом профессора в Казахской головной архитектурно-строительной академии в Алматы (Международная образовательная корпорация), а также архитектором в ряде учреждений. В 2016-2018 годах - методистом, главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства Бурлинского района ЗКО. В 2018-2019 годах - архитектором ТОО «Градкомплекс», руководителем цеха группы №2 того же предприятия. В 2020 году окончила магистратуру Архитектурно-строительного института им.Т.К.Басенова при Satbayev University по специальности "архитектор". До назначения на должность она работала ведущим архитектором в ТОО «Этномура» в Алматы.