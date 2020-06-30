Иллюстративное фото с сайта ren.tv Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 41-летней жительнице Актобе позвонил незнакомый мужчина, представился сотрудником банка и сообщил, что с карты женщины злоумышленники пытаются снять деньги, а чтобы предотвратить списание средств, нужно срочно перевести их на безопасный счет. – Злоумышленник, узнав ПИН-код и сняли со счета 600 тысяч тенге. По данному факту проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемого лица. Городским отделом полиции №1 УП города Актобе начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество". Департамент полиции Актюбинской области просит граждан не доверять незнакомцам, представляющимся сотрудниками банковских учреждений и предлагающим решить возникшие проблемы путем перевода денег на «безопасный счет». Лично перезвоните в банк по телефону, указанному на обороте карты, или подойдите в отделение финансового учреждения. Помните, что безопасность ваших средств – в ваших руках! - отметили полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.