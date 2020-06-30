Как сообщили в пресс-службе акима области, на сегодняшний день в Уральске обследованы 13 ветхих и недостроенных зданий. – На основании поручения акима ЗКО Гали Искалиева в целях проведения инвентаризации и обследования ветхих и недостроенных зданий на территории города Уральск, а также обеспечения безопасности была создана межведомственная комиссия. Комиссия обследовала 13 объектов, и по ним направлены заключения для устранения нарушений. По рекомендациям комиссии по семи объектам начаты работы по устранению замечаний. Здание по адресу: проспект Н.А.Назарбаева, 177A (бывшее здание типографии) принадлежит ТОО «Идеал Маркет». Там произведена уборка помещений и прилегающей территории от бытового и строительного мусора. Ведутся работы по ремонту фасада здания, восстановлению остекления окон. Будет изменено целевое назначения земельного участка. Так как здание находится в залоге в банке, проводятся переговоры с банком по выдаче кредитной линии для проведения капитального ремонта и реконструкции здания под бизнес-центр, - сообщили в акимате. В строящемся здании гостиницы, кафе и офиса по адресу: мкрн. Д.Кунаева, строение 52/Н2 выполнены работы по остеклению здания, ведется наружная отделка фасада здания и внутренняя отделка помещений. Строительство здания автокомплекса по адресу: ул. С.Датова, 51В было начато в 2007 году, а год спустя строительство было приостановлено. В данный момент выполнена уборка и очистка прилегающей территории, вывезен мусор. Выполнены работы по установке дверей, оконных витражей здания. Разработан эскизный проект, проведено техническое обследование объекта. – В недостроенное здание торгового комплекса по улице Шолохова завозится грунт для отсыпки и планировки прилегающей территории. В связи с проводимыми работами по устройству канализационной системы по улице Шолохова выполнен демонтаж ограждения. Срок сдачи объекта запланирован на март 2021 года. Строительство здания комплекса ТД "Мерей" по улице Шолохова было затруднено из-за проводимых работ по прокладке канализационного коллектора по улице Шолохова. Начаты работы по завозу грунта и планировке прилегающей территории, ведутся работы по восстановлению ограждения демонтированного при устройстве канализационной системы, ведется покраска металлических ферм покрытия, - отметили в акимате.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.