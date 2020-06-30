Эту должность заняла Айгуль Мынбаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Назначена руководитель управления образования ЗКО Распоряжением акима области по согласованию с Министерством образования и науки РК в ротационном порядке на должность руководителя управления образования Западно-Казахстанской области назначена Айгул Мынбаева .
Мынбаева Айгул Адилгереевна, 1963 года рождения. Образование – высшее. Окончила Уральский педагогический институт им. А.С.Пушкина по специальности «учитель математики и физики». В разные годы работала: - учителем математики и физики Саралжинской средней школы Фурмановского района Уральской области; - преподавателем Уральского аграрно-технического колледжа, г. Уральск; - ведущим и главным специалистом отдела развития общего среднего образования управления образования ЗКО; - главным специалистом и начальником отдела развития дошкольного и среднего образования управления образования ЗКО; - заместителем руководителя и руководителем управления образования ЗКО. С июня 2017 работала руководителем управления по развитию языков ЗКО.
Напомним, ранее Айгуль Мынбаева уже занимала эту должность, однако 30 июня 2017 года была переведена на должность руководителя управления развития языков. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.