Мынбаева Айгул Адилгереевна, 1963 года рождения. Образование – высшее. Окончила Уральский педагогический институт им. А.С.Пушкина по специальности «учитель математики и физики». В разные годы работала: - учителем математики и физики Саралжинской средней школы Фурмановского района Уральской области; - преподавателем Уральского аграрно-технического колледжа, г. Уральск; - ведущим и главным специалистом отдела развития общего среднего образования управления образования ЗКО; - главным специалистом и начальником отдела развития дошкольного и среднего образования управления образования ЗКО; - заместителем руководителя и руководителем управления образования ЗКО. С июня 2017 работала руководителем управления по развитию языков ЗКО.Напомним, ранее Айгуль Мынбаева уже занимала эту должность, однако 30 июня 2017 года была переведена на должность руководителя управления развития языков.
