Квартиры поровну будут распределены между вкладчиками Жилстройсбербанка и очередниками, которые состоят в очереди местных исполнительных органов. Подрядчиком является ТОО "Болашак-Т". По словам акима города Абата Шыныбекова, в данный момент ведется благоустройство дворовой территории и детской площадки. Детские площадки будут построены с учетом возрастных особенностей детей. Отдельная площадка предусмотрена для самых маленьких, а также спортивная площадка. Стоит отметить, что справа от дома планируется построить спортивную школу, а слева - гастроном. Поздравить новоселов приехал и аким области Гали Искалиев. – Поздравляю всех с новосельем. Из-за эпидемиологической ситуации на сегодняшнем мероприятии присутствуют мало людей. Но я уверен, что это никак не повлияет на ваше сегодняшнее настроение. Пусть в ваших квартирах всегда будут царить радость, уют и гармония, - отметил глава региона. Улмекен Хайруллина в течение пяти лет копила деньги на покупку долгожданной квартиры. – Моя новая двухкомнатная квартира расположена на втором этаже. Я очень рада, что теперь у меня в городе есть своя квартира. В течение пяти лет я копила, откладывала насколько мне позволяло мое финансовое положение. Сама работаю учительницей в Жангалинском районе. В этой квартире будет жить моя мама и внуками, которые учатся в вузе. Мы очень счастливы, - рассказала Улмекен Хайруллина.