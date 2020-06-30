Полицейские не могли ее найти пять дней, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Журналисты помогли полицейским найти "Тойоту", гнавшуюся за патрульной машиной Сегодня, 30 июня, в редакцию "МГ" неизвестный сообщил, что "Тойота", которую полицейские разыскивают пятый день, припаркована у здания атикоррупционной службы ЗКО по улице Курмангазы. По приезду журналистов, автомобиля на парковке не оказалось. Однако спустя час на авто с государственными номерами У 969 BE 55, приехал мужчина и зашел в офис здания антикоррупционной службы ЗКО. Корреспонденты "МГ" снова обратились за комментарием к заместителю руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулету Самету. - Я могу подтвердить, что у нас поступило заявление от жителя ЗКО в отношении инспектора дорожной полиции, ввелись негласные следственные действия. Более того, я ничего разъяснить не могу. Есть в целом уголовное дело по обращению жителя ЗКО. А по факту нарушения будет проводиться служебная проверка, - сообщил по телефону журналисту Нурдаулет Самет. В 15.оо журналисты позвонили на номер "102", чтобы сообщить о том, что автомобиль найден. Сотрудники полиции приехали спустя 15 минут после вызова. Однако водитель "Тойоты" так и не вышел из офиса антикоррупционной службы. Стажи порядка вызвали эвакуатор. В 17.00 на место прибыл эвакуатор, но забирать автомобиль не стал и уехал. Стражи порядка продолжают третий час ждать водителя иномарки. Ранее 26 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ним мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД.  Между тем в социальной сети Instagram под новостью о грубом нарушении ПДД сотрудником полиции, комментаторы предположили, что стражи порядка таким образом пытались скрыться от сотрудников антикоррупционной службы ЗКО после того, как получили взятку. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.