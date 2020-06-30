Граждане выражают свое недовольство путем отправки фото и видеоматериалов с указанием несвоевременности вывоза бытового мусора с площадок, спиленных и неубранных ветвей, обросших кустарников, незакрытых люков на колодцах, слабой видимости дорожных знаков, отсутствия местами дорожной разметки. Эти вопросы и стали предметами критики главы региона в ходе совещания в областном акимате. Руководству акимата города были показаны еле заметные дорожные знаки на пересечении ул. Чкалова и Семипалатинская, ул. Чуйкова и Курмангалиева, по ул. С. Тюленина, 39, по ул. Сейфуллина, 4/1; не убранный мусор, спиленные деревья возле домов на пересечении ул. Махамбет акына и Кокчетавская, ул. Южная и Алгабаская и целый ряд других примеров. Гали Искалиев подчеркнул, что речь идет в первую очередь о безопасности жителей и гостей Уральска. – Граждан не интересуют причины, которым не выполняются те или иные работы. Людям важен результат, причем в данной работе он является наглядным для всех. На сегодня я констатирую, что город грязный, не ведется должным образом работа по уборке мусора. Открыт вопрос по дорожной разметке, обеспечению видимости знаков, – отметил аким области. Глава региона подчеркнул, что в данном направлении особенно важен правильно составленный договор с компаниями, реализующими услуги с четким указанием сроков. А тех, кто не соблюдает договоренности необходимо наказывать согласно действующему Закону. По итогам совещания аким области поручил в семидневный период исправить указанные замечания и ускорить запланированные на этот год работы по благоустройству Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.