Об этом рассказал замруководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулет Самет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя руководителя антикоррупционной службы ЗКО Нурдаулета Самета, 25 июня в в их ведомство с заявлением в отношении сотрудника департамента полиции ЗКО обратился гражданин.
- Оно зарегистрировано по ст. 366 УК РК "Получение взятки". В тот же день на основании зарегистрированного уголовного дела сотрудниками антикоррупционной службы проведены негласные следственные действия, в ходе которых был зафиксирован факт взятки сотрудником полиции на служебном авто марки "Шкода Октавиа" с бортовым номером 1313. По окончанию встречи была проведена блокировка служебной машины взяткополучателя. Однако последний, не обращая внимание на интенсивное движение автотранспортных средств, с включенными проблесковыми маячками, грубо нарушая правила дорожного движения, по встречной полосе движения покинул место преступления. В целях задержания сотрудников с поличным и обнаружения предмета взятки сотрудниками антикоррупционной службы осуществлена погоня вслед за патрульным автотранспортным средством. Сотрудник антикоррупционной службы был вынужден нарушать ПДД на автомашине марки "Тойота Камри". В соответствии со ст. 37 ч.1 КоАП РК, правонарушение не является административным правонарушением причинение вреда охраняемым настоящим Кодексом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам данного лица или иных лиц, интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не допущено превышения пределов крайней необходимости, - рассказал Нурдаулет Самет.
Он отметил, что факт нарушения ПДД сотрудником антикоррупционной службы, согласно ст. 37 КоАП РК, был крайней необходимостью. По этому поводу в адрес ДП ЗКО было отправлено письмо о том, что все эти действия осуществлялись в рамках служебной необходимости.
Напомним, 26 июня в редакцию "МГ" очевидцы прислали видеоролик, на котором полицейский автомобиль с государственными номерами 048KP и бортовым номером 1313 на скорости пересекает двойную сплошную
линию без включенных проблесковых маячков и сирены, а за ним мчится автомобиль марки Toyota с государственными номерами У 969 BE 55, который допускает такое же нарушение ПДД. Сегодня, 30 июня, в пресс-службе департамента полиции сообщили, что они до сих пор не могут установить
личность водителя "Тойоты". Однако позже в этот же день очевидец прислал фото
автомобиля "Тойота", стоявшего возле здания антикоррупционной службы.
