Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, несмотря на предпринимаемые меры, в области есть случаи, когда водители садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишёнными права управления. – К примеру, 27 июня в 03.20 по улице Жамбыла в городе Кандыагаш, сотрудники полиции остановили автомашину марки Toyota Camry под управлением 25-летнего местного жителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишённым права правления транспортного средства. Водитель водворен в изолятор временного содержания районного отдела полиции. Во втором случае сотрудники патрульной полиции 28 июня примерно в 4.00 при патрулировании по улице Шернияза остановили автомашину ВАЗ-2110 под управлением 34-летнего водителя, который будучи ранее лишенным прав управления машиной сел за руль в состоянии алкогольного опьянения «средней» степени. Проводятся следственные действия. Автомашина водворена на спецстоянку, - сообщили в полиции. Стоит отметить, что по всем фактам начаты досудебные расследования по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». – Напоминаем, что согласно новым изменениям в законе, вступившим в силу 11 января 2020 года, в Казахстане ужесточено наказание в отношении таких водителей. За подобное нарушение им грозит штраф в размере до пяти тысяч МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с пожизненным лишением права управления ТС. В связи с чем департамент полиции Актюбинской области убедительно просит и предупреждает граждан не управлять транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, от ваших необдуманных действий могут пострадать ни в чем не повинные люди, - добавили полицейские.