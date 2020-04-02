Всего в области зарегистрировано 18 случаев заражения инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще один случай коронавируса выявили в Алматы Иллюстративное фото из архива "МГ" На утро 2 апреля в стране зарегистрировано еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в городе Нур - Султан - 7, в Атырауской области - 2, в Карагандинской области - 6, в СКО -1. Всего в стране подтверждены 402 случая регистрации коронавируса, из них: Нур-Султан – 191, Алматы – 90, Кызылординская область - 25, Карагандинская область - 21, Акмолинская область - 19, Атырауская область - 18, Алматинская область - 9, СКО - 6, Туркестанская область - 5, Жамбылская область - 5, Актюбинская область - 4, Шымкент - 3, ВКО - 2, ЗКО - 2, Павлодарская область - 1, Мангистауская область - 1. Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  