Вот уже более трех суток в Казахстане проходят митинги и акции протеста. Начавшаяся в Мангистауской области забастовка за короткий срок охватила весь запад страны, позже к ним присоединились жители других крупных городов.
2 января. Жанаозен. Начало
Около 11:00 жители небольшого города Жанаозен
в Мангистауской области вышли к центральной площади. Причиной тому стало резкое повышение стоимости сжиженного газа. Он подорожал почти вдвое — цена подскочила с 60 тенге до 120.
3 января. Цена на газ снизилась, а митинги продолжились.
В ночь на 3 января глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству
срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене. Кроме этого президент подчеркнул, что демонстранты не должны нарушать общественный порядок.
— Граждане имеют право публично высказывать требования к местным и центральным властям, но делать это следует в соответствии с законодательством, в частности, с законом о мирных собраниях, — написал он.
В этот же день было принято решение снизить стоимость
сжиженного газа в Мангистауской области со 120 тенге до 90 тенге за литр. Но несмотря на это митинги продолжились, а к протестующим присоединились жители Актау. Они поддержали требования жанаозенцев, при этом пожаловались на высокие цены на продукты питания и бензин. В городе заглушили интернет и мобильную связь, протестанты перекрыли дороги.
Вечером 3 января жители Атырауской области
вышли на площадь для того, чтобы поддержать бастующих соотечественников. В стороне не осталась и Западно-Казахстанская область
. Мирные митинги прошли прошли сразу в нескольких районах: Бурлинском, Таскалинском, Акжайыкском, Жангалинском и Шынгырлауском районах. А в 23.00 на площадь Абая в Уральске
также приехали автомобилисты, которые решили поддержать бастующих, а так же потребовать снижения стоимости сжиженного газа до 50 тенге. На место немедленно прибыли силовики и перекрыли проспект. Люди записали видеообращение, и около 2:00 начали расходиться.
4 января. «Молчать больше не можем»
Утром 5 января уральцы
снова начали собираться. На этот раз местом сбора выбрали парковку гипермаркета «Дина». Люди заявили, что устали от повышения цен на продукты первой необходимости, газ, бензин и коммунальные услуги.
В это время Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Мангистау начала работать Правительственная комиссия и отметил, что ждет от протестующих готовности к диалогу.
Около 12:40 митингующие на парковке возле гипермаркета «Дина» двинулись в сторону автодороги Самара-Шымкент
. Люди прорвали оцепление полиции и вышли на трассу
. Бастующие шли вдоль дороги и призывали прохожих и водителей присоединиться к ним.
В 14:50 к митингующим прибыл аким ЗКО Гали Искалиев, которого, впрочем, люди слушать не стали и пошли дальше на путепровод.
В 15:30 толпа прибыла на площадь имени Абая. Собравшиеся требовали
встречу с акимом области.
В 18.30 к бастующим вышли представители власти и пообещали организовать горячее питание и установить биотуалеты.
Около 22:00 к собравшимся вышел заместитель акима ЗКО Арман Утегулов. Он сообщил, что цена на газ в ЗКО будет снижена до 50 тенге
за литр. Однако люди продолжали требовать встречи с главой региона.
В городе не работали мессенджеры.
Около 23:00 Касым-Жомарт Токаев вновь обратился к казахстанцам с просьбой
«не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории митинговщины и вседозволенности».
В ночь на 5 января митинги приняли ужасающие масштабы в городах Алматы и Нур-Султан. Митингующие в южной столицы начали крушить патрульные машины и разбивать витрины магазинов. Глава государства подписал Указ
о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы и о введении в этих городах комендантского часа с 23:00 до 7:00.
Между тем около 3:00 силовики Уральска начали разгонять
демонстрантов с помощью спецсредств. Буквально через 15 минут на площади не осталось митингующих, мало того, силовики успели даже разобрать юрту, от которой не осталось и следа. Позже в полиции сообщили, что митингующие предпринимали попытки штурма здания акимата области.
Рано утром 5 января стало известно о том, что Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку
. Президент так же назвал виновных
, допустивших протестные акции в Казахстане. По его словам, особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на Правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмунайгаз» и «Қазакгаз».
Для стабилизации социально-экономической ситуации президент дал ряд поручений:
-
Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней;
-
Ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе;
-
Приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»;
-
Рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней;
-
Рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения;
-
Создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.
На полдень 5 января в крупных городах Казахстана продолжаются митинги, которые уже переросли в беспорядки. В Алматы митингующие ворвались в здание акимата. В Актобе демонстранты штурмуют акимат, слышны выстрелы и хлопки светошумовой гранаты.
