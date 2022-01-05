С 4 января у здания акимата Актюбинской области сотни людей. Они установили юрту, стояли и ночью. Собравшиеся требовали встречи с акимом области Ондасыном Уразалиным. Вчера с ними встретился аким города Асхат Шахаров, который сообщил, что требования собравшихся выполнены: цену на газ снизили до 50 тенге, задержанных отпустили, однако митингующие не ушли. Здание областного акимата оставалось оцепленным полицейскими. 5 января около 14:00 им пришлось применить силу. Часть митингующих решилась на штурм областного акимата. - Слышны выстрелы, яркий свет, дым, крики людей. Очень страшно, что творится в нашем городе, - говорит актюбинка Алия. Сообщается, что среди протестантов есть пострадавшие. В социальных сетях распространяется видео, на котором девушке, предположительно светошумовой гранатой, оторвало стопу. bs8NmNcZinE Жители Актобе рассказывают, что в городе не работают отделения некоторых банков. Также люди не могут дождаться общественный транспорт. - Пункты обмена валюты открыты, но тут же висит объявление о том, что валюты на продажу нет. fr761MlVUDAМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.