Требования протестантов те же: снижение стоимости продуктов питания и ГСМ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Вечером 4 января в центральном парке "Жангирова" начали собираться горожане. По их словам, таким образом люди решили поддержать митингующих жанаозенцев. Позже к ним начали присоединяться жители соседних сел и количество митингующих возросло. Далее группа людей двинулась к городскому акимату, но полицейские перегородили им путь.
– Изначально возле городского акимата было около 40-50 человек, но с каждым часом люди стали собираться. Но мы ничего плохого не делали, ничего не ломали, не крушили, общественный порядок и правила дорожного движения не нарушали. Люди лишь хотели встретиться с акимом района и выразить свои недовольства, - рассказал житель города Арсен.
На утро 5 января стало известно, что митингующие перекрыли дорогу к Карачаганакскому месторождению, вахтовики не могли проехать на пересменку. На рабочих местах остаются люди, которые приехали на ночную смену.
Очевидцы сообщают, что при КПО б.в. создан оперативный штаб, руководство предприятия находится на месте и решают как быть с питанием для рабочих. Ведь митингующие не пускают на месторождение не только автобусы с рабочими, но и другой транспорт. Другими словами, работа месторождения полностью парализована.
Между тем, в пресс-службе КПО б.в. попросили направить письменный запрос.
Официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Нургожин подтвердил информацию о том, что митингующие действительно перекрыли все въезды и выезды из города.
– Собралось около 350-400 человек. Люди перекрыли дороги и путь, ведущий на месторождение. Беспорядков нет, - сообщил Болатбек Нургожин.
К слову, жители Аксая жалуются на отсутствие интернета.
Напомним, третьего января жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского, Шынгырлауского и Таскалинского районов ЗКО решили поддержать
жителей Мангистауской области. В этот же день около 23:00 на главной площади Уральска
начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге.
4 января уральцы вновь вышли поддержать
жанаозенцев и потребовать снизить цену на сжиженный газ. На этот раз митингующие собрались на парковке гипермаркета "Дина". Во второй половине дня люди прорвали оцепление
полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкент. Они пешком дошли до площади Абая. Митингующие требовали, чтобы правительство
ушло в отставку. Ближе к полуночи к людям вышел заместитель акима ЗКО Арман Утегулов. Он сообщил, что цена на газ в ЗКО будет снижена до 50 тенге
за литр. К утру пятого января после попытки штурма здания акимата, силовики разогнали
демонстрантов.
