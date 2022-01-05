Первые задержания проводятся на площади Абая, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске сотрудники проводят задержания на площади Абая Сегодня, пятого января, площадь Абая в Уральске окружена сотрудниками полиции. Они несут службу в усиленном режиме. Около 10:00 полицейские начали задерживать уральцев на площади. По словам одного из задержанных, он проходя по площади решил поздороваться со своим знакомым, но не успел - на него кинулись. Задерживали его около двух десятков сотрудников. Но как выяснилось позже, мужчина направлялся на работу и его отпустили. Однако начальник управления полиции Уральска Нурлан Бисенов в приказном тоне велел "исчезнуть" ему с площади. - Я просто решил поздороваться со знакомым. И меня стали задерживать, инстинктивно я бросился бежать, - рассказал  мужчина. Также был задержан активист Абзал Куспан. Полицейские "буханки" заезжают прямо на арбат, в них тут же сажают задержанных. Между тем на сайте МВД РК сообщается, что в целях обеспечения общественной безопасности полицией приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка и задержанию нарушителей по всей стране.
- В результате противоправных действий были нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел. Повреждены 37 служебных автомашин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования. За нарушения общественного порядка задержаны более 200 человек, - отмечается на сайте МВД РК. Более двухсот человек задержали за беспорядки в Казахстане
